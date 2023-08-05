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        Tekirdağ'da "2. Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 23:05
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        Tekirdağ'da "2. Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince "2. Ferhadanlı Karpuz Şenliği" gerçekleştirildi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, şenlik alanında yaptığı konuşmada, Ferhadanlı karpuzunun kentte herkes tarafından bilindiğini söyledi.

        Kentin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirten Uzunlar, "Bu yıl şenliğin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallenin karpuz gibi çok sayıda yöresel ürünü var. Bu tür etkinliklerle yöresel ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Kırsal mahallerimizde bu tür etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ve Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de şenlikte konuşma yaptı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar şenlik alanında kurulan çadırları gezdi.

        Şenlik kapsamında düzenlenen karpuz yeme yarışmasında, 20 kişinin mücadelesi ilgiyle izlendi.

        Yarışmada 2 kilo karpuzu rakiplerinden önce bitirerek birinci olan Numan Çakır'a çeyrek altın hediye edildi.

        Paşa Halk Oyunları Dans Topluluğu'nun gösterisinin ardından vatandaşlara karpuz ikram edildi.

        Şenlik, sanatçı Zara'nın konseriyle sona erdi.

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