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        CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına Ali Engin seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 16:54
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        CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına Ali Engin seçildi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına Ali Engin seçildi.

        CHP Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi, Erdoğan Orhan Kongre Merkezi'nde yapıldı.

        Kongrenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tek aday olarak seçime giren Ali Engin, ilçe başkanlığına seçildi.

        Partisinin başarısı için gece gündüz çalışacağını söyleyen Engin, yerel seçimlerde tüm belediyeleri kazanmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

        CHP'nin, Türkiye'nin temel taşı olduğunu ifade eden Engin, "Önceki dönem ilçe başkanlığında güzel çalışmalar yaptık. Süleymanpaşa ilçemizde oy oranımızı arttırdık. İlçe yönetimleri çok çalışan yönetimlerdir. Biz de, partimizin başarısı için her zamankinden çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

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