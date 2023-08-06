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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:00
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan okulları ziyaret etti.

        Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde Selvi Ağca Kızılay Anaokulu, Kumbağ İlkokulu, Mevlana İlkokulu ve Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarını kontrol etti.

        Okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ulusan, okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Ulusan'a ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair eşlik etti.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Keskin ve Şahin görüş alışverişinde bulunup bir süre sohbet etti.

        Yürütülen projeler ve çalışmaları anlatan Şahin, Keskin'e üniversitenin prestij yayını olan "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" adlı kitabı hediye etti.

        Keskin de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

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