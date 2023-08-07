Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiklerini bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 3 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Otomobilde tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.
Sürücü E.S. gözaltına alındı.