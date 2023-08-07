Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Milli atlet Batuhan Çakır, olimpiyat kotası için çalışıyor:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli atlet Batuhan Çakır, olimpiyat kotası için çalışıyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Küçük yaşta başladığı atletizmde, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü bulunan milli atlet Batuhan Çakır (22) olimpiyat kotası için çalışmalarını sürdürüyor.

        Üç adım atlamada Türkiye şampiyonlukları bulunan Çakır, 2017'de Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF 2017) üç adım atlamada altın madalya kazandı.

        Çakır, 2018'de İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Deneme Yarışları'nda 15.17, açık sahada da 15.70'lik dereceleriyle üç adım atlamada 18 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

        Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada şampiyonluğu bulunan Çakır, 2019'da da 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Milli sporcu, son olarak geçen ay katıldığı Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada bronz madalya aldı.​​​​​​​

        Sporcu, olimpiyat kota organizasyonları için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        Çakır, AA muhabirine, bugüne kadar katıldığı yarışlarda farklı kategorilerde 100 madalya kazandığını söyledi.

        Her zaman kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Çakır, "İlk katıldığım yarışlarda mesafeyle başladığım için onlarda derece elde ettim. Fakat sonrasında branş değişikliğine giderek uzun üç adıma döndük. Öncelikle başta U17'de Avrupa şampiyonu oldum. Sonrasında 2018 yılında tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Sonra Fenerbahçe Kulübümüz ile de kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda birinci olduk. Yıldız olimpiyatlarında bir beşincilik elde ettim." diye konuştu.

        Çakır, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 yıl çalışmalara ara verdiğini, yeninden başladıktan sonra madalya kazandığını dile getirdi.

        Her zaman kürsüde olmak istediğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Avrupa şampiyonasında üçüncü oldum. Orada kürsüye çıkmanın benim için çok ayrı bir değeri ve önemi vardı. Sakatlıktan geri geldikten sonra tekrar madalyaya kavuşmak, ait olduğum yerde olmak bambaşka bir duyguydu. Bu pek tarif edebileceğim bir şey değil. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki olimpiyat. Olimpiyat yolunda ilerliyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Madalyalarımın arasında olimpiyat madalyasını da görmek istiyorum."

        - Antrenör Metin Emin: "Türkiye adına şimdiye dek alınan sadece altın madalya üç adettir ve biri Batuhan Çakır'ındır"

        Antrenör Metin Emin da Batuhan'ı bir kros yarışmasında keşfettiğini belirtti.

        Sporcusuyla 12 yıldır çalıştıklarını ifade eden Emin, "2017'de üç adım atlamada Türkiye şampiyonu oldu. EYOF kotası aldı ve Avrupa şampiyonu oldu. Bir yıl sonra yine Avrupa şampiyonluğu kazandı. Bu bizim Atletizm Federasyonu'nda Türkiye adına şimdiye dek alınan sadece altın madalya üç adettir ve biri Batuhan Çakır'ındır." diye konuştu.

        Sporcusunun aldığı derecelerle adından söz ettirmeye devam edeceğini söyleyen Emin, "Avrupa şampiyonasında Batuhan Çakır'ın yarı finale kadar durumu çok iyiydi. Güzel bir derece atladık. Final gününde maalesef belinde bir ağrı hissetti. Orada üçüncülüğü alabildik. Artık olimpiyatlara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şu ana dek Tekirdağ adına olimpiyatta hiçbir branşta yarışan bir sporcumuz yok. Bizim de hedefimiz Paris'te olimpiyatlar için kota alıp, Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Erdem: Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatro kaya tı...
        Prof. Dr. Erdem: Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatro kaya tı...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına Ali Engin seçildi
        CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına Ali Engin seçildi
        CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde ko...
        CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde ko...
        Yalakta yıkanıp, mahalledeki su sorununa tepki gösterdi
        Yalakta yıkanıp, mahalledeki su sorununa tepki gösterdi