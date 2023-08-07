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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:24
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Özcan, Sağlamtaş Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

        AK Parti'nin milletin sesi olduğunu belirten Özcan, vatandaşların talep ve beklentilerine her zaman hızlı çözümler üretmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Yapılan hizmet ve hazırlanan projelerde vatandaşların beklentilerinin esas alındığını ifade eden Özcan, bunları gerçekleştirmek adına sahada ve vatandaşlarla birlikte olduklarını kaydetti.

        - Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine destek

        Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

        Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi Başkanı Hamiyet Çizen, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, destek sunduklarını belirtti.

        Vatandaşların her anında yanında olmaya çaba sarf ettiklerini aktaran Çizen, yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi annelere destek olmak amacıyla paketler hazırladıklarını ve Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki ailelere teslim ettiklerini aktardı.

        Çizen ayrıca hayırsever ailelere Kızılay Tekirdağ Şubesine bağış yapmaları çağrısında bulundu.

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