Kalp krizi sonucu vefat eden polis için Tekirdağ'da tören düzenlendi
TEKİRDAĞ (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde senelik izindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Haydar Kemeç (41) için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Kemeç, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kemeç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis memuru Kemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Törene katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kemeç'in yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Saygı Duruşu ve okunan duaların ardından Kemeç'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.
Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı, Kemeç'in yakınları, mesai arkadaşları ve emniyet personeli katıldı.