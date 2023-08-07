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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:38
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesince düzenlenen Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri'nden 1150 öğrenci faydalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre bu yıl hayata geçirilen proje ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilere tercih desteği sağlandı. 14 üniversite, özel okul ve kurs merkezlerinin katılımıyla düzenlenen Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri’nden 1150 öğrenci yararlandı.

        Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda öğrencilere eğitim hayatları konusunda doğru tercih yapabilmeleri ve üniversiteleri yakından tanıyabilmeleri için bilgilendirmede bulunuldu, danışmanlık hizmeti verildi.

        - Ergene Belediyesi'nin biçki dikiş kursu başladı

        Ergene Belediyesi'nin biçki-dikiş kursu başladı.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri meslek eğitim kursları ile vatandaşlara yeni iş imkanları sunmaya devam ettiklerini söyledi.

        Ergene Belediyesi Kültür Merkezi binasında başlayan ücretsiz biçki-dikiş kursunda, kursiyerlerin ilk derslerini tamamladığını belirten Yüksel, açılan meslek edindirme kursları sayesinde birçok kursiyerin iş sahibi olduğunu kaydetti.

        İnsan odaklı çalışmalarıyla da vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini anlatan Yüksel, "Belediyemizin düzenlemiş olduğu biçki-dikiş kursunda ev tekstili ve giyim üzerine eğitimler verilirken, kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize sertifikaları teslim edilecek. Kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği, göz nuru ürünlerin yıl sonunda sergisini de yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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