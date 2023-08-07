GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bölgeye gelerek soğutma çalışmalarını takip etti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yangının yayılmadan kontrol altına alındığını ifade eden Yıldırım, "Kimyasal ürünler olduğu için fabrikanın içerisinde bazı ürünler yanmaya devam ediyor. Ekipler onu söndürme gayreti içerisinde. İstanbul'dan da gelen 10 itfaiye ekibiyle birlikte çalışmalar hız kazanacak. Kısa zamanda tamamen söndüreceği konusunda ümidimizi muhafaza ediyoruz." dedi.

Yıldırım, yangına kısa sürede müdahale edildiğini dile getirerek, "Şu ana kadar etrafa yayılması söz konusu değil. Kimyasalların dumanı birilerini zehirleyecek durumda değildir. Onun için bir tehlike söz konusu değil. Olmasaydı diye ümit ediyoruz ama artık ekipler söndürmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.