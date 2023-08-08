Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, ulaşım sektörü esnafıyla bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentte toplu taşıma hizmeti veren, minibüs kooperatif başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, minibüs kooperatiflerinin daha önceki toplantılarda gündeme getirdikleri talepleri hakkındaki çalışmalar ve ulaşım alanındaki son gelişmeler ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, toplantıda yaptığı konuşmada, toplu ulaşım sistemindeki son gelişmeleri ve yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını belirtti.

Belediye her alanda halka en iyi hizmeti verme hedefini kendisine misyon olarak belirlediğini aktaran Albayrak, "Ulaşım alanındaki paydaşlarımız olan minibüs kooperatiflerimizin taleplerini, görüş ve önerilerini dinledik. Yapılması gereken çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Belediye olarak, minibüs kooperatiflerimizin her zaman yanındayız. Yasalar çerçevesinde, esnafımızın yüzünü güldürebilecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif başkanları ve temsilcileri de toplantıda görüş, talep ve önerilerini dile getirdi.