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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:24
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Şarköy Alevi Bektaşi Cemevi Koruma ve Yaşatma Derneği ile Şarköy Cemevi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Şarköy Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Şarköy Alevi Bektaşi Cemevi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Göynü, muharrem ayında hoşgörünün, birlikteliğin ve sevginin gücünü daha çok hissettiklerini söyledi.

        Muharrem ayında, tüm inançların ve kültürlerin ortak bir paydada buluştuğunu aktaran Göynü, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerde daha sık bir araya geleceklerini belirtti.

        Yapılan konuşmanın ardından yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi.

        - NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

        Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Özcan ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Özcan'a bilgi verdi.

        Özcan da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyarette Özcan'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuna ve Genel Sekreter Yardımcısı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Adnan Arabul eşlik etti.

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