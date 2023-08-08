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Habertürk
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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:22
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi evde bakım hizmeti çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti ile örnek bir belediyecilik hizmeti sergilemeye devam ettiklerini söyledi.

        İhtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımlarının belediye tarafından karşılandığını ifade eden Yüksel, hafta içi her gün hazırlanan program dahilinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine gidilerek gerekli çalışmaların yaptığını belirtti.

        - Ergene'de siyez buğdayının hasadı yapıldı

        Ergene Belediyesinin tarım arazilerine ekilen siyez buğdayının ilk hasadı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyez buğdayının genetiği bozulmamış bir tohum olduğunu söyledi.

        Buğdayın 25 dönüm alana ekildiğini ifade eden Yüksel, verimden memnun olduklarını kaydetti.

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