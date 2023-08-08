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        Tekirdağ'da kısa kısa

        Çorlu'da bulunan millet bahçesi ilçenin en hareketli yaşam alanı haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:57
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        Tekirdağ'da kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da bulunan millet bahçesi ilçenin en hareketli yaşam alanı haline geldi.

        AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kenan Kelle, AA muhabirine, Çorlu Millet Bahçesi'nin, vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

        Kelle, millet bahçesinin 2022 yılında yapımının tamamlanarak ziyarete açıldığını ifade ederek, "16 bin metrekare proje alanına sahip millet bahçesinde, 350 metre bisiklet yolu, 640 metre yürüyüş yolu, 350 ağaç ve bin 123 metrekare çay bahçesi bulunuyor."dedi.

        Millet bahçesinin ziyaretçi sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Kelle, "Burası, herkes tarafından sevilerek karşılandı. Bölge halkımız, çoluk çocuğunu alarak boş zamanlarında buraya geliyor ve güzel vakit geçiriyor. Çorlu Millet Bahçesi, ilçemizin en güzel bölgesinde yer alırken, içerisinde ihtiyaç duyulan bütün sosyal aktivitelere uygun alanlar da var. Özellikle de yaz aylarında hafta sonlarında millet bahçesi çok güzel kalabalıklara sahne oluyor. Burada herkes keyifli vakit geçirerek buradan ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

        -Rektör Şahin'e ziyaret

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Diktaş ve Şahin bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversite olarak öğrencilere daha kalite bir eğitim, öğretim ortamı sunmak adına var güçleriyle çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Ziyarette, Diktaş'a AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.

        Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Murat Taşan, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer ve, Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Fatih Tuna da ziyarette hazır bulundu.

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