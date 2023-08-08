Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgini ulaşan polis ekipleri evde arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. gözaltına alındı.

- Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Saray ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.U ve O.İ'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.