Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliç Mahallesi'ndeki denetimde şüpheli M.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.