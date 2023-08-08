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        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:45
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        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliç Mahallesi'ndeki denetimde şüpheli M.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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