Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'daki göletlere 492 bin sazan bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'daki göletlere 492 bin sazan bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce, balıklandırma çalışmaları kapsamında 492 bin sazan göletlerde suyla buluşturuldu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünce üretilen 492 bin sazan Süleymanpaşa ilçesine getirildi.

        Sazan yavrularının Yazır Göleti'ne bırakılma işlemine Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da katıldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Öcal, su ürünlerinin insanlar için önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

        Bakanlığın izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünlerinin taşınmaması gerektiğini aktaran Öcal, "Evlerde beslenen akvaryum balıklarının göletlere bırakılmaması, kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanılması ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkan verilmeli."ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Çeşme'de kaybolan Eren için kaygılı bekleyiş!
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Türk-Macar dostluğunun sembolü Rakoczi Müzesi'ni 2 bin kişi gezdi
        Türk-Macar dostluğunun sembolü Rakoczi Müzesi'ni 2 bin kişi gezdi
        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Şarköy'de 2 gün denize girmek yasaklandı
        Şarköy'de 2 gün denize girmek yasaklandı
        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'daki bazı plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı
        Tekirdağ'daki bazı plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş