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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:03
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin Kapaklı ve Ergene ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda 217 gram metamfetamin, 47 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda Z.G. H.K. ve A.E. gözaltına alındı.

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