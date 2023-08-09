Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin Kapaklı ve Ergene ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 217 gram metamfetamin, 47 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda Z.G. H.K. ve A.E. gözaltına alındı.