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        Tekirdağ'da çalınan bir kamyon un İstanbul'da ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:56
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        Tekirdağ'da çalınan bir kamyon un İstanbul'da ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çalınan 25 bin 820 kilogram un jandarma ekiplerince İstanbul'da ele geçirildi.

        Saray ilçesinde bulunan un fabrikasından Antalya'ya götürülmek üzere kamyona yüklenen 25 bin 820 kilogram unun adrese ulaşmadığını belirleyen firma yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı çalışma sonucu tırın ikiz plaka olduğu ve sürücünün adına düzenlenen sahte sürücü belgesi bulunduğunu tespit etti.

        Ekipler yaptıkları inceleme ve izledikleri kamera kayıtlarının ardından şüpheli M.A'nın bir kamyon unu İstanbul'da bir depoya indirdiğini belirledi.

        Depoya yapılan baskında ele geçilen un sahibine teslim edilirken, depodaki İ.Ş. E.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

        Sürücü M.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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