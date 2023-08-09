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        Tekirdağ'da ev yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:20
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        Tekirdağ'da ev yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi gözaltına alındı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi gözaltına alındı.

        Bağlık Mahallesi'nde Ö.D'ye ait evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mahallede yaşayan H.Ö. ve M.Ö. geç kaldıklarını iddia ederek yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle tartışmaya başladı.

        H.Ö. ve M.Ö itfaiye ekiplerinin görevini yapmasını engellediği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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