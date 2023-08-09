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        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" açılış için gün sayıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:41
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        Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" açılış için gün sayıyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince 70 dönüm alanda yapımına başlanan Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin yoğun girişimleriyle TOKİ tarafından hayata geçirilen Süleymanpaşa Millet Bahçesi Projesi'nde geri sayım başladı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, başkan yardımcısı Şenol Karaküçük ve belediye meclis üyeleri Tekirdağ halkının kullanımına açılmasına sayılı günler kalan millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

        Kısa süre içinde resmi açılış töreni gerçekleştirilerek vatandaşların istifadesine sunulacak olan millet bahçesinde son hazırlıklar sürüyor.

        Projeyi yerinde değerlendiren Uzunlar, yetkililerden bilgi aldı.

        Uzunlar, kentin yakında yeni bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti.

        Şehrin yeni eğlence ve dinlence merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Uzunlar, millet bahçesinin şimdiden Tekirdağ'a hayırlı olmasını diledi.

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