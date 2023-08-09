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        Tekirdağ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:47
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        Tekirdağ'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yeniçiftlik Mahallesinde C.G'nin kullandığı 17 HB 600 plakalı yolcu otobüsü Kaptan Life Kavşağı'nda, T.Ç. idaresindeki 59 ZD 966 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü T.Ç. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yaralılar M.T. ve E.Ç. sağlık ekipleri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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