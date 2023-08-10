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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:45
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam eden okulları ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

        Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Şehit Piyade Er Ercan Ay İlkokulu, Bahçelievler Ortaokulu ve Tekirdağ Özel Öğretim Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Ulusan, okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Okul yöneticileriyle görüşen Ulusan, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını istedi.

        Ulusan'a ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair eşlik etti.

        - Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a ziyaret

        Tekirdağ Jandarma Alay Komutanı Ahmet Çetin, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti.

        Çetin ve Ulusan görüş alışverişinde bulunup bir süre sohbet etti.

        Ulusan, müdürlüğün il genelinde yürüttüğü projeleri ve çalışmalar konusunda bilgi verdi.

        Çetin de Ulusan'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Çetin'e ziyaretinde eşi Serpil Çetin de eşlik etti.

        - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'a ziyaret

        Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTO) Başkanı Cengiz Günay ve Meclis Başkanı Hakan Şık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Uzunlar, Günay ve Şık ile makamında görüş alışverişinde bulundu, birlikte yapabilecekleri projeleri değerlendirdi.

        Uzunlar, yerel yönetimde yürütülen projeleri ve birlikte yapılabilecek projeleri Günay ve Şık'a anlattı.

        Günay ve Şık'ta Uzunlar'a teşekkür etti.

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