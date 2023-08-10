Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 712 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 485 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda Ö.A, M.B, H.E, G.A, S.Ş, S.T. ve B.Ş. gözaltına alındı.