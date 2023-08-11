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        Tekirdağ'da "Kültür Varlıklarını Koruma Sempozyumu" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:26
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        Tekirdağ'da "Kültür Varlıklarını Koruma Sempozyumu" düzenlendi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansınca "Kültür Varlıklarını Koruma Sempozyumu" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Tekirdağ'ın tarihi bir şehir olduğunu söyledi.

        Albayrak, belediye olarak 9 yılda önemli restorasyon çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "61 restorasyon uygulaması ve 124 proje çalışmasını tamamlamış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Restorasyon projelerimizin en önemlisi olan Miras Atölyesi Projemiz, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunmuş ve 2021 yılında destek almaya hak kazanmıştır. Miras Atölyesi Binamızda restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Dairesi Başkanı Dilşad Ergin de Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Miras Atölyesi projesi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Neşe Atik ise Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'ndeki Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

        Sempozyuma, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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