Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan veda mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Trabzon'a atanan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, veda mesajı yayımladı.

Yıldırım, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 05 Kasım 2018'de başladığı ve 5 yıla yakın yürüttüğü Tekirdağ Valiliği görevini meslektaşı Recep Soytürk'e devredeceğini belirtti.

Tekirdağ'lı hemşerilerine görevi boyunca verdikleri destek dolayısıyla teşekkür eden ve daima gönlünde olacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Yeni görev yerim olan Karadeniz'in güzel şehri Trabzon'da devletimize ve milletimize hizmet edecek olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Trabzonlu hemşehrilerimi selamlıyor, şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.