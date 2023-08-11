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        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:45
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        Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y'nin Muratlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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