Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y'nin Muratlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.