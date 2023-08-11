TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde 31'incisi düzenlenen "Ayçiçeği Festivali" devam ediyor.
Hayrabolu Belediyesince gerçekleştirilen festivalde şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi.
Festivale katılan vatandaşlar, Koç'un söylediği şarkılara eşlik etti.
Belediye Başkanı Osman İnan konserin ardından yaptığı konuşmasında, festival kapsamında güzel etkinlikler gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sahne alan şarkıcı Koç'a teşekkür eden İnan, plaket ve çiçek verdi.
- Yol yapım çalışması
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaldırım düzenleme ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Karadeniz Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Uzunlar, yaptığı yazılı açıklamada yol genişletme ve kaldırım düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.
Ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü bildiren Uzunlar, çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini kaydetti.