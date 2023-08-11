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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sütun ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:55
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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda heykel ve sütun ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ve sütun ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda ekipler Camikebir Mahallesi'nde yaşayan F.G'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, sütun, 6 sikke ve tam otomatik metal dedektör ele geçirildi. ​​​​​​​

        Gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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