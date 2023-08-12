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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 09:36
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde 31. Ayçiçeği Festivali kapsamında toplu sünnet şöleni düzenlendi.

        Belediye Başkanı Osman İnan, belediye önünde düzenlenen şölende yaptığı konuşmada, 67 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

        Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini ifade eden İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." dedi.

        Daha sonra protokol üyeleri tarafından, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.

        - Tekirdağ'da Yaz Kur'an Kursları şenliği düzenlendi

        Tekirdağ İl Müftülüğünce Yaz Kur'an Kursları şenliği düzenlendi.

        Kurslara katılan çocuklar mehter takım eşliğinde sahilde bulunan amfi tiyatroya kadar yürüdü.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

        Şenlik, ilahiler ve tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

        - Rektör Şahin'e ziyaret

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münür Karaveli ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksel Karaevli, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Karaveli ve Karaevli ile bir süre sohbet eden Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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