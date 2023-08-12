Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler ilçe merkezinde bir otomobilde yaptığı aramada 40 bin makaron ve 15 kilogram tütün ele geçirdi.

Sürücü O.K. gözaltına alındı.

- Evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde U.D'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 10 gram metamfetamin ve 10 uyuşturucu hap ele geçirdi, U.D, gözaltına alındı.

- Uyuşturucu madde ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Y'nin üzerinde arama yaptı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.