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        Tekirdağlı müzisyen su seviyesi düşen gölette davul çalarak tasarruf çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:02
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        Tekirdağlı müzisyen su seviyesi düşen gölette davul çalarak tasarruf çağrısı yaptı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı müzisyen Ahmet Merih Çelik, su seviyesi düşen Bıyıkali Göleti'nde davul çalarak azalan su kaynaklarına dikkati çekti.

        Çelik, kentte etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan gölette davul çalıp mani seslendirerek suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

        İnsanları duyarlı olmaya davet eden Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video beğeni topladı.

        Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce havada ve su altında davul çalarak farklı projelere imza attığını söyledi.

        Son haftalarda yaşanan aşırı sıcaklar ve su miktarında azalma dolayısıyla böyle bir video hazırlamak istediğini ifade eden Çelik, "Sıcaklığın artmasıyla kuraklık da arttı. Artan kuraklık ve su kaynaklarının azalmasına dikkat çekmek için davulumu alıp Bıyıkali Göleti'ne geldim. Bir müzisyen olarak farkındalık oluşturmak istedim. İnsanların suyu biraz daha tasarruflu kullanmaları açısından farkındalık oluşturacağını düşündüm. İnşallah verimli olur." diye konuştu.

        Çelik, suyun bütün canlılar için önemli olduğunu belirterek, "Sosyal medyada paylaştığım video bayağı izlenme ve beğeni aldı. Çok güzel geri dönüşler aldım. Takipçilerimize, vatandaşlarımıza bu konuda bir katkı sağlamaya çalıştık. Bunun güzel sonuçları oldu diye düşünüyorum." dedi.

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