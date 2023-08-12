TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ergene Aşevi, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi törenle açıldı.

Sağlık Mahallesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde proje ve yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Tesiste ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlara ücretsiz yemek hizmeti sunulacağını ifade eden Albayrak, "Engelli ve yaşlı bireylerimize sağlıklı ve konforlu koşullarda bakım hizmeti vereceğiz. Tüm sosyal belediyecilik hizmetlerimizde olduğu gibi bu merkezimizdeki çalışmalarımızı da büyük bir hassasiyet içerisinde ve insan onuruna yakışır biçimde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan merkezi gezdi.

Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Vali Yardımcısı Mustafa Güler, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

- Mustafa Ceceli Hayrabolu'da konser verdi

31. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali kapsamında Mustafa Ceceli konser verdi.

Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Ceceli, konser alanında hayranlarıyla buluştu.

Ceceli'nin söylediği bazı şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Osman İnan, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivali her geçen yıl artan bir coşku ile kutladıklarını söyleyerek Ceceli’ye plaket ve çiçek verdi.