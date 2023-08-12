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        MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına Yakup Tantan seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:28
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        MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına Yakup Tantan seçildi
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        TEKİRDAĞ (AA) - MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'na Yakup Tantan seçildi.

        MHP Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Kongrenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tek aday olarak seçime giren Yakup Tantan, ilçe başkanlığına seçildi.

        Tantan, kongrenin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunarak, partisinin başarısı için çalışacağını ifade etti.

        Kongreye, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin ve partililer katıldı.

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