TEKİRDAĞ (AA) – 31. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali kapsamında şarkıcı Merve Özbey konser verdi.

Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında konser veren Özbey, hayranlarıyla buluştu.

Konsere gelenler Özbey'in şarkılarına eşlik etti.

Belediye Başkanı Osman İnan, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivali her geçen yıl artan bir coşku ile kutladıklarını söyleyerek Özbey'e plaket ve çiçek verdi.

Konseri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da izledi.