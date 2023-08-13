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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:40
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Gençlikspor U-17 Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Uzunlar, Çanakkale'de düzenlenen şampiyonada elde ettikleri başarıdan dolayı oyuncuları tebrik etti.

        İlçede kültür, sanat ve spor ile ilgili çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Uzunlar, "İlçemizde spor, kültür ve sanat alanında da çok yetenekli gençlerimiz var. Bunlara elimizden geldiğince destek oluyoruz, daha da fazla destek olmaya çalışacağız. Gençlerimizin azmi, enerjisi ve tutkusu bizi ziyadesiyle etkiledi. Her bir sporcu kızımızı gönülden tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

        - Ulusan kursları ziyaret etti

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, yaz destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

        Ulusan, Süleymanpaşa ilçesinde Ebru Naim Fen Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi ve Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti, yöneticilerden kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Kurslarda görev alan öğretmen ve kursiyer öğrencilerle sohbet eden Ulusan, okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Ulusan'a ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren eşlik etti.

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