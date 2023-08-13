TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çerkezköy ilçesinde Tepe Emlak Konutları Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kavşağın açılışı 15 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ulaşım konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti.

Tamamlanan çalışmayla trafiğin önemli ölçüde rahatlayacağını aktaran Albayrak, "Yollar şehirciliğin ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biridir. Vatandaşlarımızın sorunsuz ve konforlu seyahat edebilmeleri için çalışmalarımıza kent genelinde devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızın taleplerini karşılamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, Arş. Gör. Dr. Eray Önler ve Biyosistem Mühendisliği öğrencileri Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Çelen ve Önler Antalya'daki tarım fuarında sunacakları projeleri hakkında bilgi verdi.

Şahin de öğretim üyelerine teşekkür ederek, öğrencilere daha kaliteli bir eğitim - öğretim ortamı sunmak adına var güçleriyle çalıştıklarını ve bu tür projeleri önemsediklerini belirtti.