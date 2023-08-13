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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 17:45
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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçede faaliyet gösteren bir şirkette yetkililer, yanlarında çalışan bazı görevlilerin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi oldu.

        Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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