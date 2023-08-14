TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gümüş, mesajında AK Parti'nin cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin büyük zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'nin kurulduğunu aktaran Gümüş, o günden itibaren partisinin devlet ve millet kenetlenmesinin sembolü olduğunu ifade etti.

Partisinin kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Liderimiz önderliğinde milletimize hizmet ederek, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştiren partimiz her daim mazlumun umudu oldu. Bundan sonrada olmaya devam edecek. Bizler bu kutlu davaya ilk günkü aşkla bağlı olmaya devam ederek, milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'mizin 22. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun."