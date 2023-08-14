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        Tekirdağ'da tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 19:34
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        Tekirdağ'da tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 3 şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi'nde O.G'ye ait büfeye gelen T.A. K.P. ve E.Ç, iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, O.G. ve yanındaki esnaf arkadaşı A.D. darbedildi.

        Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, şüpheliler T.A, K.P. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin O.G. ve A.D'yi darbetmesi ve silahla iş yerine rastgele ateş edilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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