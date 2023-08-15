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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:41
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        Tekirdağ'da asayiş
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

        Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde ve ikamette arama yaptı.

        Aramada, 31 boş makaron, 103 karton satışa hazır dolu makaron, sigara dolum makinası, 6 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü R.Y. ve yanında bulunan K.İ. gözaltına alındı.

        - Muratlı'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Muratlı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine belediye itfaiyesi olay yerine sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü.

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