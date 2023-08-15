Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde ve ikamette arama yaptı.
Aramada, 31 boş makaron, 103 karton satışa hazır dolu makaron, sigara dolum makinası, 6 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü R.Y. ve yanında bulunan K.İ. gözaltına alındı.
- Muratlı'da çıkan anız yangını söndürüldü
Muratlı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine belediye itfaiyesi olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü.