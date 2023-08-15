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        Tekirdağ'da elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:33
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        Tekirdağ'da elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, L.E.C. idaresindeki elektrikli motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Harman Sokak üzerinde Y.S.Ö'nün (62) kullandığı bisiklete çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Y.S.Ö, Şarköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından motosiklet sürücüsü L.E.C, gözaltına alındı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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