Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Lezzetli Hatlar Yaz için çilekli tarifler

        Tekirdağ'daki "Heraion-Teikhos Antik Kenti"nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak

        İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde bir süre ara verilen kazı çalışmalarının yeniden başlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'daki "Heraion-Teikhos Antik Kenti"nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde bir süre ara verilen kazı çalışmalarının yeniden başlayacağını söyledi.

        Atik, AA muhabirine, Karaevli Mahallesi'nde bulunan Hera'nın Şehri Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının 12 aya yayıldığını belirtti.

        Kazıların 21 Ağustos'ta başlayacağını dile getiren Atik, "Maddi imkanlarımız ve havalar ne kadar el verirse kesintisiz çalışmalara devam etmek istiyoruz. Bu sene kentin neresini kazacağımızı belirledik. Bu sene bize heyecan veren çalışmalar da var. Kazı çalışmalarına paralel olarak arazide tarama çalışmaları da yapılacak. Arazinin canlandırmaları yapılacak." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek antik kentin ören yeri yapılması için gerekli izinleri aldıklarını aktaran Atik, kentin turizme kazandırılması için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Tekirdağ'ın farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını ifade eden Atik, "Kazı alanının ören yeri yapılması projesi çok önemli bir konu. Kapıların ziyaretçilere açılması hem Tekirdağ için bir zenginlik hem kültür turizmi için önemli. Ön çalışmaları yaptık. Burada bir tanıtım binası yapılacak. İsteyen ziyaretçiler hem Traklar hakkında hem de Traklarla ilgili başka yerde olmayan buluntular hakkında çok güzel bilgiler elde edecek." diye konuştu.

        Kazılarda kendilerine özgü dini inanışları ve uygulamaları olan Traklara ait ilginç şeyler bulduklarını anlatan Atik, bunları vatandaşlarla da paylaşacaklarını sözlerini ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ahmet Nur Çebi'nin firmasından 50 milyon dolarlık dolandırıcılıkta 4 tutukl...
        Ahmet Nur Çebi'nin firmasından 50 milyon dolarlık dolandırıcılıkta 4 tutukl...
        Tekirdağ'da elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da elektrikli motosikletin çarptığı kişi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Trakya'da ayçiçeği kuraklıktan küçük kaldı, verim ve kalite düştü
        Trakya'da ayçiçeği kuraklıktan küçük kaldı, verim ve kalite düştü
        Tekirdağ'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Satın aldıklarının parasını vermeyip, büfeci ile yanındakileri darbettiler;...
        Satın aldıklarının parasını vermeyip, büfeci ile yanındakileri darbettiler;...