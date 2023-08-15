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        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:14
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        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        N.Y'nin kullandığı 39 TA 513 plakalı kamyon Çevreyolu Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü araçta sıkıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yola dökülen çakılın temizlenmesi ve tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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