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        Tekirdağ'da tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 18:21
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        Tekirdağ'da tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 2 zanlı tutuklandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Şeyhsinan Mahallesi'nde dün O.G'ye ait büfede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi ve yanındaki esnaf arkadaşı A.D'yi darbettikten sonra polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheliler T.A. ile K.P, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "gece yarısı silahla yağma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Zanlı E.Ç. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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