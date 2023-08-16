Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı kayıtları başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2023-2024 eğitim, öğretim yılı kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki aşamalı sınavla öğrenci kabul edecek konservatuvar için kayıtlar 6 Eylül'e kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek.

Başvuru ve kayıtlarla ilgili belediyenin resmi internet sitesinden, çağrı merkezi ve 100. Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezinde bulunan öğrenci işleri biriminden bilgi alınabilecek.

Kayıtların sona ermesinin ardından, 16-17 Eylül de ön eleme sınavı yapılacak ve bu sınavı geçen adaylar için 23-24 Eylül 2023 tarihlerinde kesin kabul sınavları gerçekleştirilecek.

Her iki sınavı da başarıyla geçen adaylar, kesin kayıtlarını yaptırıp eğitime başlayacak.

Konservatuvar bünyesinde, müzik teknolojileri, dans, ses eğitimi ve çalgı eğitimi bölümlerinde dersler verilecek.

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