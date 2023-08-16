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        Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:30
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        Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

        Sabahları enstitüye ait bağlarda işçilerin hasat ettiği üzüm, kasalara doldurulduktan sonra traktörlerle kent merkezindeki satış noktalarına gönderiliyor.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Trakya İlkeren üzümünün 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırılan önemli bir üzüm çeşidi olduğunu söyledi.

        Salkım ağırlığı 500-600 gram civarında olan üzümün erken hasat edilmesinden dolayı piyasa değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kiracı, "Bu sene iklim koşulları üzümün olgunlaşmasını 10 gün kadar geciktirdi. İlkbahar dönemindeki yağışlar bağlarda önemli hastalıklarla mücadelede etkin ilaçlamayı zorunlu kıldı. Enstitü olarak satışa sunduğumuz üzümlerimiz sağlıklı ve kaliteli. İlaçlama zamanına ve tarihine dikkat ederek hasadımızı yapıyoruz." dedi.

        Kiracı, Trakya İlkeren üzümünün birçok çeşide göre, bağ hastalıklarına daha dayanıklı olduğunu bir dekar bağdan ortalama 2 ton üzüm alınabileceğini ifade etti.

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