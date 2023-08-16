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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kız arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 20:01
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kız arkadaşını boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde görüşen Ü.A. ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen S.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A, S.A'yı boğarak öldürdü. Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı.

        Ü.A'nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A'nın öldüğünü belirledi.

        Kadının cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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