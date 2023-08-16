Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 13 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ü.C. yönetimindeki 59 J 2139 plakalı işçi servisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde A.D. idaresindeki 34 HAR 874 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis minibüsünde bulunan 11 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.