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        Tekirdağ'da yaralı halde bulunan leylek tedavi ediliyor

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunun leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:55
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        Tekirdağ'da yaralı halde bulunan leylek tedavi ediliyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunun leylek tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeniçiftlik Mahallesi'nde yol kenarında bir leyleğin yaralı olduğunu fark etti.

        Ekipler durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne haber verdi.

        Bulunduğu yerden alınan leylek tedavi için Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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