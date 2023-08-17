Tekirdağlı balıkçılar "bol hamsi" umuduyla 1 Eylül'e hazırlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı.

Süleymanpaşa ilçesinde limanda demirli ekmek teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar yeni sezonda bol hamsi avlamayı umut ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yeni sezon için umutla hazırlıklara başladığını söyledi.

Balıkçıların eylüle kadar eksiklerini tamamlayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar motorlarının bakımlarını yapmaya başladı. Ağlarının tamirlerini tamamlayacaklar. Bu sene balıkçıların beklentisi bol hamsi. Bol hamsi olacağını bekliyor balıkçı camiası. Geçen yıl palamut bol olduğu için hamsiyi yedi, az hamsi vardı. Bu sene palamut az olduğu için hamsi güzel yavru bıraktı. Bu da balıkçılar için sevindirici. İnşallah bu sene vatandaşlarımız uygun ve taze balık yiyecek." dedi.

Pehlivanoğlu, balık durumuna göre balıkçıların ilk önce Marmara'da avlanacağını, bazı teknelerin de Karadeniz'e gitmesini beklediklerini dile getirdi.

- "En büyük beklentimiz bol hamsi"

Balıkçı İdris Şeremet de geçen sezon balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü hatırlattı.

Balıkçıların heyecanla 1 Eylül'ü beklediğini belirten Şeremet, "Bakımlarımızı yapıyoruz. Denizde nasibimizi arayacağız. Bu sene umudumuz hamsi. Palamut bu sene olmayacak muhtemelen. Lüfer her sene olmuyor ama bu sene lüfer olabilir diye bekliyoruz ama en büyük beklentimiz bol hamsi." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Oğuz ise denizden her yıl nasiplerini az ya da çok aldıklarını ifade etti.

Ekmeğini denizden kazanan tayfaların bu yıl hamsi umuduyla ağ atacağını dile getiren Oğuz, "Herkes 2 hafta boyunca eksiklerini tamamlayacak. Eylül'de bismillah deyip avlanmaya başlayacağız. İnşallah güzel balık olursa 15 Nisan'a kadar avcılık devam edecek. Hamsi istediğimiz gibi olursa geçen yıl palamutla güldük bu sene de hamsiyle güleceğiz. İnşallah emeklerimizin karşılığına alacağımız, kıyıya bol balıkla döneceğimiz bir sezon olur." ifadesini kullandı.